Но причина не столь банальна, как кажется на первый взгляд.

Владение автомобилем — это всегда постоянные сопутствующие расходы. Стандартное регламентное техническое обслуживание, экстренный ремонт в случае поломки того или иного агрегата, на всё это покупатель автоматически соглашается, приобретая себе «железного коня».

Всё бы ничего, но с течением времени стоимость владения машиной постоянно увеличивается, и дело здесь не столько в экономическом факторе, сколько в старении автомобилей и, как следствие, во всё более частой необходимости ремонта на всё более крупные суммы. О том, что с конца 2022 года по сегодняшний день средняя стоимость ремонта автомобиля в России подорожала примерно в два с половиной раза и перевалила за 50—55 тысяч рублей, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на источники на автомобильном рынке.

Как отмечают собеседники издания, автомобильный парк в России стареет, поскольку далеко не каждый готов или вовсе имеет возможность поменять свой пожилой автомобиль на нового представителя китайского автопрома. Сейчас в РФ, отмечают эксперты, средний возраст автомобиля превышает пятнадцать лет, поэтому машины в силу объективных причин всё чаще нуждаются в ремонте, причём каждый такой ремонт становится сложнее и, как следствие, дороже.

Например, участники рынка отмечают такой фактор, как сложность нахождения запасных частей для ряда автомобилей старше 11 лет от брендов, покинувших Россию ещё в 2014 году. Нередко запчасти для них приходится создавать прямо на месте на станках, а это всё время и, как следствие, деньги.

Вышеуказанные факторы, продолжают участники рынка, вынуждают автовладельцев либо пренебрегать ремонтом в случае, если этот процесс может подождать и не приводит к рискам при управлении транспортным средством, либо прибегать к услугам более доступных автосервисов, либо же вовсе осваивать самостоятельное обслуживание автомобиля.

По прогнозам аналитиков, ситуация, учитывая тот факт, что покупка нового автомобиля в России перестала быть доступной для широких групп населения, будет лишь усугубляться.