Самые молодые из них — представители китайского автопрома. А самые пожилые — отечественные машины.

Автомобильная тематика для россиян в нынешний исторический период крайне болезненная. Привычные автомобильные бренды покинули рынок, массово пересаживаться на машины китайской разработки и производства хотят далеко не все, да и цены сильно «кусаются». Поэтому средний возраст легкового автотранспорта будет, при условии сохранения критериев кризиса, постепенно увеличиваться.

Этот возраст и сегодня уже весьма почтенный. Как передаёт аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на отчёт по итогам 2024 года, средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет 15,5 лет. При этом наиболее пожилыми «железными конями» являются машины отечественного производства — их средний возраст по состоянию на 1 января текущего года составлял 18,7 лет.

На втором месте у российских автолюбителей разместились автомобили японских концернов: их средний возраст составляет примерно 17,1 лет. Значительно более молодой парк состоит из автомобилей европейских и американских производителей: в среднем такие машины в России ездят уже по 13,6 и 15,4 лет соответственно.

Совсем юными являются автомобили китайского производства: их средний возраст в России составляет всего 4,9 года. Объяснение данному событию простое: последние три года в РФ новыми продаются преимущественно китайские автомобили, ранее занимавшие совсем малую долю от общего автопарка в стране.

По этой причине сейчас крайне важно нарабатывать статистику по «долгожительству» продукции китайского автопрома: нам с этими автомобилями жить ещё очень долго и никуда они теперь с отечественного рынка не уйдут.