Такова цена отсутствия государственного суверенитета у европейских стран.

После событий конца февраля 2022 года западный бизнес под давлением политического руководства своих стран начал уходить с российского рынка. Те, кто похитрее, сослались на социальную важность своей продукции и сохранили занятые ниши. Те же, кто не смогли сопротивляться политическим решениям, и особенно это касается европейского бизнеса, оказались в сложной ситуации, при которой их гипотетическое возвращение на российский рынок будет если не невозможно, то крайне затруднительно.

Тем более что американские компании, наблюдающие за «потеплением» в российско-американских отношениях после переизбрания Дональда Трампа президентом США, с удовольствием займут освободившиеся и ещё пока не занятые ниши. О том, что американский бизнес готов заполнить оставленные европейским бизнесом ниши на российском рынке, заявил глава российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции по итогам его встречи с представителями администрации Трампа.

Дмитриев не уточнил, когда начнётся этот процесс, но отметил, что приоритет должен оставаться за российскими компаниями. Американский бизнес будет возвращаться в Россию только в тех отраслях, где это необходимо и не нарушает интересы отечественного производителя.

Американская сторона, добавил Дмитриев, слышит позицию Россию и уважительно себя ведёт в ходе переговоров с российской стороной. По словам главы РФПИ, в ходе его встреч с представителями администрации Белого дома обсуждался ряд вопросов экономического и инвестиционного характера, а также вопросы сотрудничества в Арктике и в добыче и переработке редкоземельных металлов.