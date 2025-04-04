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Barash
Сальдо: решение о восстановлении Каховской ГЭС будет принято после окончания боевых действий
Как отметил губернатор Херсонской области, станцию, по предварительным данным, надо будет строить заново.

В начале лета 2023 года Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) перестала существовать. Подвергаясь на протяжении нескольких месяцев обстрелам в ходе боевых действий, плотина станции утратила свою прочность, после чего произошёл прорыв дамбы, затопление находившихся ниже по течению Днепра населённых пунктов и опустошение Каховского водохранилища. Сама станция полностью разрушена.

Вопрос её восстановления поднимается регулярно, но поскольку линия боевого соприкосновения на этом участке проходит, по сути, по Днепру, совершенно не двигается и неизвестно, когда вообще придёт в движение, о восстановлении плотины и станции пока и речи быть не может. 

И вот, сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии агентству «РИА Новости» заявил, что решение о восстановлении Каховской ГЭС отложено до завершения боевых действий, поскольку на текущем этапе невозможно гарантировать безопасность строительства.

Что до состояния станции после разрушения, то, согласно комментарию Сальдо, объект, по предварительным данным, полностью разрушен, и его нужно будет даже не восстанавливать, а строить заново, с нуля. Впрочем, отметил Сальдо, это проще, чем восстанавливать сильно повреждённый объект.

Насколько актуально восстановление Каховской ГЭС, учитывая, что регион за время его нахождения в составе Украины был сильно деиндустриализован, вопрос открытый. Ясно одно: плотину придётся восстанавливать как минимум с целью воссоздания Каховского водохранилища, из которого по Северо-Крымскому каналу осуществлялось водоснабжение Крымского полуострова.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
Источник: ria.ru
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