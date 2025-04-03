РФ наращивает численность вооружённых сил и производит вооружения быстрее, чем предполагали западные аналитики.

С 2023 года российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает в круглосуточном режиме. С тех пор были задействованы простаивавшие в мирное время производственные мощности, введены в строй новые предприятия ОПК, а вооружённые силы стабильно увеличиваются в численности.

Причём происходит это гораздо быстрее, чем предполагали западные эксперты и аналитики. Так, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе слушаний в американском Сенате заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает свой военный потенциал как в аспекте численности вооружённых сил, так и в аспекте производства военной техники и боеприпасов.

Вместе с тем Каволи отметил значительный тактический и стратегический прогресс ВС РФ за время ведения боевых действий на Украине, не забыв также отметить, что Россия вводит в строй новые вооружения, которые дают её войскам значительное преимущество.

Также военачальник отметил, что Россия перепрофилирует бывшие коммерческие площади и производственные линии под военное производство. По всей видимости, Каволи имеет в виду ударные БПЛА «Ланцет», производитель которых в рамках расширения производства действительно расположился в бывшем торговом центре, оказавшемся способным обеспечить нужный уровень электроснабжения и вместить промышленное оборудование.

Стоит отметить, что на фоне статистических показателей и объективной реальности «на земле» на Западе, и в особенности в США, практически исчезли комментарии о том, что Украина способна одержать верх в текущем противостоянии с Россией. Теперь даже территориальный вопрос в рамках текущего кризиса предпочитают не поднимать, поскольку ответ на него предельно ясен.