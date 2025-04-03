Ордер МУС имеет силу только в том случае, если государство готово его исполнять.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с официальным визитом прибыл в Венгрию. Учитывая, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с боевыми действиями в секторе Газа, и что Венгрия является государством, ратифицировавшим Римский статут МУС, визит такого рода считался невозможным.

Но Венгрия, будучи государством, сохранившим, несмотря на членство в ЕС, значительную часть государственного суверенитета, готова делать исключения. И в отношении Нетаньяху оно было сделано. Сообщается, что Нетаньяху проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в рамках которых лидеры обсудят двусторонние отношения и, в частности, экономическое взаимодействие.

Сейчас Венгрия является примером европейского государства, отстаивающего собственные национальные интересы и трезво смотрящего на реальность. К сожалению, о подавляющем большинстве других государств-членов Евросоюза так сказать невозможно.