Сведения об этом поступали ещё зимой.

Несмотря на то, что королевской битвой (battle royale) как специальным игровым режимом в шутерах сегодня трудно кого бы то ни было удивить, да и его востребованность находится под большим вопросом, разработчики новой части Battlefield решили на всякий случай данный режим внедрить. Впервые информация об этом стала поступать из уст авторитетного инсайдера Тома Хендерсона минувшей зимой, а теперь соответствующие сведения были обнаружены датамайнерами в файлах среды Battlefield Labs, предназначенной для тестирования новинки.

Как сообщается, режим королевской битвы в новой Battlefield будет реализован традиционным образом. В частности, игроков ожидают стандартная механика сужения игровой зоны, оружие и экипировка различной степени редкости, а также возможность играть отрядами, втроём, вдвоём или в одиночку.

Напомним, что студия DICE вместе с Ripple Effect, Criterion Games и Motive намерены возродить в новой Battlefield привычный игровой процесс, который и сделал данную серию шутеров популярной. Первые утечки из режима закрытого тестирования подтверждают эти намерения.

Кроме того, недавно в Сеть просочились изображения загрузочных экранов, подтверждающие богатство и разнообразие игровых локаций и военной техники в новой Battlefield. Релиз игры должен состояться в этом году, предположительно, осенью, но близость к релизу Grand Theft Auto VI может внести в этот план корректировки. Пока что новинка, несмотря на общеизвестный факт своего существования, не имеет ни подзаголовка, ни цифрового индекса, а это значит, что основная масса подробностей проекта ждёт нас в ближайшие месяцы.