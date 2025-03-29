По всей видимости, новинка действительно возвращается к сеттингу, который и сделал серию Battlefield популярной.

Хотя последние годы игры серии Battlefield преимущественно расстраивали геймеров, вера и надежда на лучшее у фанатов данной серии шутеров сохраняются. Тем более что время от времени и сами разработчики добавляют надежд, и различные поднимающие дух сведения периодически утекают в Сеть.

Так, достоянием общественности стала большая бачка изображений новой Battlefield. В первоисточниках преобладает мнение, что перед нами загрузочные экраны будущих локаций новой Battlefield, хотя и неясно, сколько из этих изображений относятся к загрузочным экранам одиночной кампании, а сколько — непосредственно к полям боя в сетевом режиме.

Главное, впрочем, не в этом, а в том, что нас ожидает многообразие локаций. Судя по тому, что на изображениях можно заметить географию от Северной Америки до Восточной Европы и Ближнего Востока, то в центре внимания новой части серии Battlefield будет глобальный конфликт между сверхдержавами. Вместе с тем стоит обратить внимание и на военную технику: судя по всему, масштабные сражения, охватывающие как сушу, так и воздух с морем, возвращаются.

Напомним, что студия DICE вместе с коллективами Motive, Ripple Effect и Criterion обещала вернуть фанатам их любимую Battlefield, и пока что, судя по утечкам, включая видеоролики с закрытого тестирования, разработчики держат своё слово.

Точной даты выхода следующей Battlefield пока нет. Как нет и её подзаголовка или индекса. Обычно игры серии Battlefield выходят осенью, а на лето выпадает процесс публикации основных подробностей. В этом году, впрочем, планы могут измениться, поскольку многие издатели и разработчики опасаются конкуренции с Grand Theft Auto VI. Насколько эти опасения обоснованы, вопрос открытый, но риск в данном случае считается неоправданным.