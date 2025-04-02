Для этого прогноз по инфляции должен не совпасть с реальностью.

Ключевая ставка является одним из главных имеющихся у ЦБ РФ инструментов регулирования экономической активности. Низкая ключевая ставка ведёт к доступным кредитам и повышению потребления, что в целом позитивно при условии достаточного предложения товаров и услуг на рынке. Высокая же ключевая ставка делает потребительские кредиты крайне дорогими и стимулирует людей к сбережению средств путём оформления вкладов и покупки облигаций на фондовом рынке.

Сейчас в России ключевая ставка Центрального банка составляет 21 %, и в марте регулятор в очередной раз проголосовал за её сохранение на данном уровне. Тем не менее, в случае, если прогноз ЦБ РФ по инфляции будет расходиться с экономической реальностью, ключевая ставка может быть поднята выше текущего значения. Об этом сегодня сообщил заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Частично ЦБ РФ удаётся добиться результата. Так, в России из-за дорогих кредитов отмечается сокращение автомобильного рынка, являющегося одним из основных факторов роста общей инфляции. В свою очередь, потребители переходят в режим ожидания скидок от автосалонов и производителей, тем самым дополнительно снижая активность на автомобильном рынке.

Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в конце апреля.