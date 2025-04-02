Сам тольяттинский автогигант за минувший месяц реализовал без малого 29 тысяч автомобилей.

Аналитики давно предрекали российскому автомобильному рынку резкое снижение, вызванное недоступными из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ кредитами, а также повышением утильсбора и общим удорожанием автомобилей. Поскольку ничего сложного и неординарного в этом анализе нет, то он сбылся с высокой точностью. О том, что в марте 2025 года российский автомобильный рынок сократился на 44,4 %, сообщил сегодня «АвтоВАЗ» со ссылкой на собственные данные.

Как отметил тольяттинский автогигант, за март 2025 года он смог реализовать 28 699 автомобилей марки Lada, что примерно на 33 % меньше, чем в марте прошлого года, но на 7,4 % больше, чем в феврале года текущего.

Необходимо понимать, что на снижение спроса на автомобильную продукцию помимо вышеуказанных причин также влияют общая экономическая нестабильность, перенасыщенность рынка и стремление населения к сбережению средств в противовес импульсивным покупкам. Собственно, происходящее и является целью ЦБ РФ, встревоженного ростом инфляции, связанной с излишней доступностью потребительских и автокредитов.

Теперь они доступными быть перестали, и вот результат. К значительному снижению цен на автомобили это пока не привело, поэтому возникает дополнительная причина снижения спроса: потребители выжидают момент и рассчитывают на скидки от производителей и официальных дилеров.