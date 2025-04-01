При этом проект — крепкий середняк, и этого уже достаточно.

Постапокалиптический экшен Atomfall, быть может и не получил высокие оценки прессы и конечных пользователей, но в целом игра людям понравилась, о чём свидетельствует опубликованная сегодня студией Rebellion статистика, что её творение привлекло внимание полутора миллионов человек.

Таким образом, Atomfall продемонстрировала наиболее успешный старт продаж среди всех игр студии Rebellion, а она ведёт свою историю, на минуточку, с декабря 1992 года.

При этом всё-таки необходимо понимать, что Rebellion прибегает к популярной ныне у разработчиков и издателей видеоигр манипуляции статистикой. Как вы заметили, речь идёт именно о количестве игроков, опробовавших Atomfall. Учитывая, что проект распространяется в том числе по подписке Game Pass, то в данном случае между аудиторией и продажами ни в коем случае нельзя ставить знак равенства.

Что до пользовательских отзывов об Atomfall, то игроки отмечают проработанное окружение, богатый игровой мир и увлекательные игровые механики, но при этом критикуют сюжетную линию и откровенно слабую боевую систему. Иными словами, перед нами неплохой, но отнюдь не выдающийся проект.