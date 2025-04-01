Рано или поздно это произойдёт.

Несмотря на то, что Финляндия очень многим обязана России/СССР, в 2022 году финское политическое руководство заняло радикально антироссийскую позицию и даже в ускоренном порядке вступило в НАТО, тем самым более чем на 1 200 километров увеличив границу РФ с Севетоатлантическим альянсом и вынудив Москву увеличивать численность вооружённых сил.

Сейчас российско-финляндские отношения находятся в нижней мёртвой точке, и кажется, что вверх они уже не пойдут. Тем не менее, даже в нынешнем финском политическом руководстве понимают, что ничто не вечно под луной, и что рано или поздно отношения с Россией будут восстанавливаться.

Так, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гражданам Финляндии нужно морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. По словам Стубба, многое в этом вопросе будет зависеть от исхода украинского конфликта, и нельзя сказать, когда именно Москва и Хельсинки снова начнут вести взаимовыгодное сосуществование.

Рискнём предположить, что граждане Финляндии морально к такому развитию событий давно готовы. В конце концов, Финляндия неплохо жила, исполняя роль «моста» между Россией и Западом и получая значительные доходы от российских туристов. Теперь этих доходов страна лишена, а её новый статус как государства-члена НАТО не предусматривает того, что отношения с РФ станут прежними. Полное их восстановление может произойти только в случае выхода Финляндии из Североатлантического альянса с заключением ряда ключевых договоров с Россией, в том числе в вопросе безопасности.