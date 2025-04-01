Как отметил президент США, Россия ещё задолго до Путина обозначила вступление Украины в НАТО как неприемлемый шаг.

В западных политических кругах и средствах массовой информации до сих пор не принято признавать свою вину в начале украинского конфликта. Вместо этого в информационное поле подбрасываются различные примитивные и слабо связанные с реальностью причины и намеренно не упоминается подлинная причина: создание на территории Украины угроз для России вкупе с активным включением страны в состав Североатлантического альянса.

Данное развитие событий российским политическим руководством ещё в середине 1990-х было обозначено как неприемлемое. Поэтому заявления представителей новой администрации США о том, что украинский конфликт, по сути, является прокси-конфликтом США против России, и что причиной начала этого кризиса стало втягивание Украины в НАТО, воспринимаются если не как глоток свежего воздуха, то хотя бы как намёк на то, что с этими людьми можно говорить и обсуждать решение геополитических проблем.

Так, например, президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в Белом доме заявил, что Москва ещё «задолго до Путина» заявляла о не приемлемости вступления Украины в НАТО, и добавил, что, «возможно», это и послужило причиной начала боевых действий.

Данный комментарий Трамп сделал, отвечая на вопрос прессы о предложении Украины подписать сделку по полезным ископаемым в обмен на вступление в НАТО. По словам президента США, обмен такого рода никогда не был темой обсуждения. Ранее Трамп, к слову, заявлял, что ответ на вопрос о членстве Украины в НАТО известен на протяжении сорока лет.

Следует понимать, что Россия уже выставила ряд условий для мирного урегулирования украинского кризиса. Для этого вооружённые силы Украины должны быть выведены со всех конституционных границ России, сама Украина должна ступить на путь демилитаризации, а за самой страной должен быть закреплён безъядерный внеблоковый статус. Учитывая, что действующее политическое руководство в Киеве на такие условия не пойдёт, а другие условия Украине никто не предлагает, российское политическое руководство выдвинуло предложение об организации на Украине внешнего управления под эгидой ООН.