Когда соответствующее решение напрашивается уже не первый год.

В средней полосе России настала климатическая весна, а это значит, что на улице нужно снова быть предельно внимательными и держать в уме тот факт, что из любого закоулка может выскочить человек на электросамокате, а в особо запущенных случаях он ещё будет сигналить пешеходу, дабы тот уступил ему дорогу на тротуаре. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый. Правовой статус данных средств индивидуальной мобильности уже не первый год является темой бурных обсуждений, и конкретного безопасного для всех решения так и не выработано.

Но это не значит, что тема не обсуждается. Так, сегодня издание РБК со ссылкой на участвовавший в обсуждении источник сообщило о том, что в российском руководстве рассматривают внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Среди рассматриваемых предложений, например, полный запрет езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам — в таком случае на данных транспортных средствах можно будет передвигаться по велодорожкам или по правому краю проезжей части при обязательном ношении шлемов.

Вместе с тем обсуждается возможность отнесения электросамокатов и электровелосипедов мощностью до 250 Вт к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), а мощностью свыше 250 Вт — к механическим транспортным средствам, в данном случае к мопедам. Также рассматривается возможность повышения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.

Естественно, всё пока находится в подвешенном состоянии, поскольку слишком много дополнительных проблем вызывают половинчатые решения проблемы электросамокатов и электровелосипедов. Запрет их движения по тротуарам будет означать, что они переместятся на проезжую часть, где будут мешать уже движению автомобилей и наземного общественного транспорта. Чтобы представить себе масштаб проблемы, достаточно взглянуть на поведение курьеров, работающих на электровелосипедах, и возвести это в нужную степень. Также не стоит забывать, что люди регулярно падают с электросамокатов и электровелосипедов, и если падение на тротуаре не влечёт за собой катастрофических последствий, то падение на проезжей части перед автомобилем — это уже колоссальная опасность и совершенно не нужная автомобилистам угроза.