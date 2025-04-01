Причём всё уже давно оплачено.

Механизм санкций и иных ограничений является одним из примеров того, как рыночная экономика на практике подчиняется политическим решениям и резко, в едином порыве при необходимости перестаёт быть рыночной. Существовали налаженные экономические связи между странами, которые в одночасье были разорваны в 2022 году, произошли аресты Западом российских активов, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, включая такую жизненно важную продукцию, как запасные части для уже ранее закупленных гражданских самолётов производства Boeing и Airbus.

Хотя окольными путями эти запчасти на российский рынок попадают, но итоговая стоимость продукции взлетает так же высоко, как и самолёты, в которые они должны устанавливаться. Поэтому наметившийся пусть и крайне медленный и неизвестно к чему в итоге ведущий, но всё-таки процесс нормализации двусторонних отношений между Россией и США позволяет предположить, что экономические отношения между двумя странами также восстановятся, что позволит, например, возобновить поставки запасных частей для уже имеющихся в РФ самолётов.

В частности, по словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, которые он произнёс в комментарии изданию «Известия», сейчас в Соединённых Штатах «зависли» купленные РФ авиационные запчасти на сумму примерно в полмиллиарда долларов. По словам Алиханова, российская сторона желает возобновления поставок этих запчастей. Также, по мнению Алиханова, было бы справедливо признать осуществлённый российскими компаниями ремонт и обслуживание самолётов Boeing и Airbus в условиях ограничений, не позволяющих проводить соответствующие работы лицензированным специалистам.

Следует понимать, что заявление главы Минпромторга вовсе не отменяет цель России по методичному импортозамещению в гражданской авиации. На данный момент отечественные авиалайнеры только проходят сертификацию, а их первые поставки заказчикам начнутся лишь в следующем году, причём, в скромных относительно потребностей отрасли количествах. Так что поддерживать имеющийся флот лайнеров западного производства необходимо для сохранения грузопассажирских авиаперевозок, и для этого все средства хороши.