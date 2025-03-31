Проблема затронула не только Steam, но и ряд других ресурсов.

Сбои в Рунете становятся всё более частыми. Совокупность причин приводит к неполадкам, из-за которых страдают, в частности, крупные иностранные ресурсы. Такие, как сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam, жалобы на сбои в работе которого стали поступать от российских пользователей сегодня примерно после 20:00 по московскому времени.

Жалобы пользователей разнятся: у одних вовсе не происходит подключение к системе, у других не запускаются сетевые игры. При этом следует отметить, что значительная часть россиян вовсе не отмечают никаких неполадок, так что рискнём предположить, что имеет место сбой на уровне отдельных провайдеров интернета.

Сбои отмечаются не только в работе Steam, но и в работе ряда других крупных сайтов, включая сервис прямых трансляций Twitch, а также ресурсы операторов сотовой связи и провайдеров домашнего интернета.