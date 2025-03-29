Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация.

Многофункциональные истребители Су-35С, которые в украинском военном руководстве называют хозяевами неба в зоне проведения специальной военной операции, выпускаются активно, и несколько раз в год госкорпорация «Ростех» отчитывается о передаче Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) в войска очередных партий данных боевых самолётов.

Сегодня новая партия Су-35С после проведения всех заводских и лётных испытаний отправилась в места несения боевого дежурства. Сколько конкретно самолётов Су-35С вошло в партию на этот раз, не уточняется. Впрочем, секретность в сведениях такого рода — традиция отечественного оборонно-промышленного комплекса. Су-35С относится к истребителям поколения «4++». Ключевым преимуществом истребителя пятого поколения над Су-35С, впрочем, остаётся разве что малозаметность.

По словам руководителя Объединённой авиастроительной корпорации Вадима Бадеха, в задачу организации в этом году входит увеличение темпов производства многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей пятого поколения Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для реализации данного плана корпорация намерена продолжить расширение производственных мощностей.