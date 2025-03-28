Президент Турции заявил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России.

Несмотря на то, что Турция входит в Североатлантический альянс, членства в Евросоюзе ей удалось избежать, тем самым сохранив львиную долю своего государственного суверенитета. Именно по этой причине Анкара может вести взаимовыгодные отношения с Москвой и даже работать в качестве посредника при переговорах по украинскому конфликту.

Весной 2022 года стать площадкой, на которой Москва и Киев заключили бы соглашение о мирном урегулировании, Турции помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отговоривший киевское политическое руководство от заключения мирного соглашения, но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать политиком, приблизившим урегулирование украинского кризиса.

Так, сегодня в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил о том, что в Анкаре следят за российско-американскими переговорами по урегулированию украинского конфликта, и что Турция готова оказать в данном процессе поддержку, в том числе организовать мирные переговоры.

Впрочем, на данном этапе урегулирование украинского кризиса, несмотря на громкие заявления представителей новой администрации США, фактически всё так же далеко, как и раньше. Москву устраивает только полное выполнение всех поставленных президентом России ещё в июне 2024 года требований. Киев ни на какие, даже минимальные уступки, по крайней мере, как следует из публичных заявлений политического руководства Украины, не готов. Вашингтон, в свою очередь, желает как можно скорейшего урегулирования конфликта, потому что чем дольше он продолжается, тем более выгодным становится положение России, и тем слабее, в свою очередь, становится позиция Киева и Вашингтона. Пока что никаких реальных подвижек в деле урегулирования добиться не удалось.