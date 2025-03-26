И то, только частично и только в случае перемирия.

Запорожская атомная электростанция последнее время часто фигурирует в новостных материалах. В США её упоминают как актив, который будет «разделён» между Россией и США, в России эти сведения опровергают и заявляют о невозможности передачи контроля над станцией или её совместной эксплуатации с кем бы то ни было. В любом случае, на данный момент Запорожская АЭС это не актив, а источник расходов, поскольку полностью остановлена, и неизвестно, когда возобновит работу.

Кроме того, как отметил сегодня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, даже если в рамках украинского конфликта случится перемирие, частичное возобновление работы Запорожской АЭС займёт от двух до трёх месяцев, а на её выход на полную расчётную мощность в 6 000 МВт и вовсе может потребоваться год или даже больше. Опять же, при условии, что либо в рамках договорённостей, либо в рамках перемирия или же полного мирного урегулирования столько времени станции вообще будет предоставлено.

При этом необходимо понимать, что Запорожская АЭС избыточна, поскольку строилась для обеспечения электроэнергией мощного промышленного центра СССР, но в итоге история пошла по пути деиндустриализации этого региона. Так что ситуация, при которой вся мощность станции вновь будет востребована, на горизонте даже не проглядывается.

Сейчас станция по причине близости к линии боевого соприкосновения находится в режиме холодного останова, то есть, совсем не вырабатывает энергию и запитана от внешних источников для обеспечения собственных нужд.