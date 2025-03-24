Предзаказ «ультимативного» издания и вовсе обойдётся в 5 190 рублей.

Учитывая огромное количество проносящихся мимо нас новостей, и большая их часть, как вы понимаете, носят явно не игровой характер, кажется, что презентация многопользовательской ролевой игры (MMORPG) Dune Awakening прошла совсем недавно.

В реальности же с этого момента прошло уже больше двух с половиной лет, и за это время проект развился, а разработчики с гордостью объявили о том, что отказались от намерения его выпуска в формате раннего доступа. С 20 мая Dune Awakening будет доступна в релизной рабочей версии, ну а сегодня в Steam на новинку открылись предварительные заказы.

Говорить о стоимости долго не будем, поскольку с таким ценобразованием видеоигр нам придётся жить впредь, а просто отметим, что базовое издание Dune Awakening по предзаказу обойдётся в 2 990 рублей, издание «делюкс» — в 4 090 рублей, ну а «ультимативное» (полное) издание в 5 190 рублей.

Издания отличаются друг от друга контентным наполнением. Издание «делюкс» обеспечит игрокам пятидневный ранний доступ к Dune Awakening, сезонный абонемент, а также дополнительный внутриигровой контент. Полное издание, помимо всего ранее перечисленного, также порадует геймеров внутриигровым строительным набором «Дворец Каладана», дистикомбом из кинофильма «Дюна», цифровыми артбуком и саундтреком, а также уникальными расцветками орнитоптера и песчаного мотоцикла.