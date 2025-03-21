Причём с релиза не прошло и суток.

Вчера вечером состоялся релиз Assassin’s Creed Shadows — новой части знаменитой серии приключений представителей свободолюбивого Ордена Ассасинов. Действие новой части серии разворачивается в давно напрашивавшемся сеттинге Японии времён самураев, поэтому, учитывая популярность как самой серии, так и любовь игроков к японскому сеттингу, в Ubisoft ожидали если не рекордных, то хотя бы значительных статистических показателей Assassin’s Creed Shadows.

Так оно и случилось: не успела Assassin’s Creed Shadows выйти, как Ubisoft отрапортовала о более чем миллионе игроков, опробовавших новинку.

Ubisoft благодарит игровое сообщество за интерес к её творению, но старается не упоминать, что миллион пользователей в данном случае не равен миллиону проданных копий, поскольку Assassin’s Creed Shadows также предлагается в составе подписки.

Последние годы разработчики и издатели видеоигр отходят от практики публикации сведений о продажах, замещая их информацией о количестве игроков. Хотя сведения о количестве игроков важны и отражают популярность продукта, но они не равнозначны статистике продаж. Впрочем, многие геймеры справедливо отметят, что эпоха покупки игр уходит в прошлое: гораздо выгоднее оплачивать подписку с сотнями, а то и тысячами проектов, чем приобретать видеоигры по отдельности, тем более, учитывая то, какие цены на них сегодня устанавливают издатели.