Тем временем доля РФ в экспорте вооружений ожидаемо падает.

На сегодняшний день в мире существуют только две армии, получившие опыт ведения современных боевых действий высокой интенсивности: ВС РФ и ВСУ. Вместе с тем только ВС РФ используют полностью собственные виды вооружений, многие из которых, если не все, были проверены и доработаны за время проведения специальной военной операции.

Данный факт, считает секретарь Совбеза России и бывший министр обороны Сергей Шойгу, станет в перспективе важным критерием при выборе странами мира своего поставщика вооружений. Оружие российского производства, заявил Шойгу, продемонстрировало свои возможности в ходе боевых действий и было усовершенствовано за время их ведения. Поэтому, убеждён секретарь Совбеза, после окончания украинского кризиса за российскими вооружениями «выстроится очередь».

Но всё это — будущее время. Во времени настоящем боевые действия продолжаются, российский оборонно-промышленный комплекс преимущественно занимается обеспечением потребностей вооружённых сил, включая поставки новой техники и боеприпасов в зону конфликта и формирование новых соединений в рамках увеличения численности ВС РФ.

На сегодняшний день Россия сместилась со второго на третье место в «топе» мировых экспортёров вооружений, уступив Франции. Сама Пятая Республика, к слову, отдавать своё второе место так просто не намерена: Париж хочет стать главным поставщиком вооружений в рамках представленного Еврокомиссией в начале марта плана «перевооружения» Европы. Что до безусловного лидера, то им остаются США, занимающие 43 % от мирового экспорта вооружений.