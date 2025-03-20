Спорить с этим утверждением сложно.

Telegram активно развивается и добился впечатляющих результатов: согласно предоставленной сооснователем и руководителем Telegram Павлом Дуровым, ежемесячная активная аудитория мессенджера превышает один миллиард пользователей.

Учитывая, что для большинства пользователей Telegram это не только средство общения с друзьями и коллегами, но и источник новостей и один из способов ведения и продвижения своего бизнеса, то удивляться вышеуказанной статистике не приходится. Вот и Дуров считает, что по совокупности критериев Telegram превосходит своего основного конкурента в лице WhatsApp.

Так, по словам Дурова, WhatsApp является уступающей по функциональности «имитацией» Telegram, которая на протяжении многих лет занималась недобросовестной конкуренцией, но не добилась результатов. Telegram, как отметил его руководитель, продолжал расти, стал прибыльным и сохранил свою независимость.

На самом деле, спорить с утверждением Дурова сложно. Мессенджером WhatsApp во многих регионах мира, включая Россию, пользуются, скорее, по привычке, отдавая больший приоритет именно Telegram. Стоит отметить, что в России Telegram продемонстрировал резкий рост после начала специальной военной операции на Украине: мессенджер стал источником оперативных новостей о происходящем, причём с разных точек зрения.