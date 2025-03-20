Дуров не стал учитывать китайский WeChat, иначе бы Telegram был третьим.

Развитие мессенджера Telegram идёт семимильными шагами. Связано это с крупными нововведениями, которые за последние годы превратили Telegram, скорее, в гигантскую платформу, функции мессенджера в которой представляют лишь её малую и не самую важную часть.

И вот, об очередном преодолённом рубеже Telegram сообщил сооснователь и руководитель платформы Павел Дуров. По словам Дурова, аудитория Telegram достигла значения в 1 миллиард активных пользователей в месяц, что делает мессенджер вторым по популярности приложением в своём роде, уступая лишь WhatsApp и китайскому сервису WeChat, который глава Telegram решил не учитывать.

В среднем, по статистике Дурова, пользователи Telegram открывают приложение 21 раз в день и проводят в нём около 41 минуты каждый день. Прибыль Telegram за прошлый год составила 547 миллионов долларов.