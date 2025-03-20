Значит, перемирия не будет, потому что остановка поставок оружия — это главное условие.

Обсуждая на этой неделе по телефону возможное 30-дневное перемирие в рамках украинского конфликта, президент России Владимир Путин сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что условиями, которые надо выполнить, чтобы Москва согласилась на временную приостановку боевых действий, являются полное прекращение иностранных поставок вооружений и разведданных Украине на время перемирия, а также полная остановка мобилизации и комплектования ВСУ на тот же период.

Судя по тому, что спустя несколько часов после телефонного разговора Трамп в комментарии журналистам заявлял, что вопрос оказания помощи Украине вообще не поднимался в ходе беседы с Путиным, договориться по этому поводу Москве с Вашингтоном не удалось.

Теперь комментарием на тему прекращение поставок оружия Киеву поделился официальный Лондон. По словам пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Дейва Переса, Соединённое Королевство продолжит оказывать военную поддержку Украине «при любом сценарии».

С точки зрения украинского конфликта это означает следующее: боевые действия будут продолжаться, постоянно усиливая российскую переговорную позицию, что совершенно не выгодно Белому дому, который хочет побыстрее завершить данный кризис на условиях, которые можно представить как позитивные для Украины. Необходимо понимать, что поставки западных вооружений не меняют вектор конфликта, а только затягивают боевые действия, и это неоднократно озвучивалось российской стороной вкупе с осуждением данной политики стран Запада.