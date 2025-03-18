В том числе обмен пленными между РФ и Украиной, взаимное прекращение ударов по объектам энергетики и необходимость прекращения снабжения Киева вооружениями.

Сегодня состоялось ожидаемое многими, если не всеми, событие: второй публичный телефонный разговор президента Росси Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как и следовало ожидать, основной темой разговора, который продолжался около двух с половиной часов, была Украина и вооружённый конфликт вокруг неё.

Была обсуждена тема 30-дневного перемирия. Путин заявил Трампу, что план перемирия сопряжён с рисками вследствие проблем с договороспособностью официального Киева, не раз по тем или иным причинам срывавшего переговоры и договорённости.

Отмечены трудности с обеспечением соблюдения режима прекращения огня, а также заявлено, что для реализации плана перемирия и недопущения новой эскалации конфликта вкупе с его дальнейшим политико-дипломатическим урегулированием необходимо полностью прекратить поставки военной помощи и разведданных официальному Киеву, пресечь дальнейшую мобилизацию на Украине и остановить перевооружение украинских вооружённых сил.

Главы государств также обсудили тему взаимного временного (на 30 дней) российско-украинского отказа от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин заявил, что соответствующий приказ российским вооружённым силам уже дан.

Президент России уведомил своего американского коллегу о том, что завтра, 19 марта, между Украиной и Россией состоится крупный обмен пленными по формуле 175 на 175. Дополнительно Россия в рамках «жеста доброй воли» передаст Украине 23 тяжелораненых бойцов ВСУ.

Лидеры согласились с тем, что украинский кризис должен завершиться прочным и долгосрочным мирным урегулированием. США и Россия создадут экспертные группы по урегулированию украинского кризиса.

Путин и Трамп также обсудили ряд вопросов международной повестки, включая кризисы на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Заявлено о совместных усилиях с целью стабилизации ситуации в этих регионах, что в том числе поспособствует налаживанию российско-американских отношений.

Восстановление отношений между двумя государствами также будет выражаться через налаживание сотрудничества в экономической и энергетической сферах, а также в вопросах безопасности. В завершение разговора президенты условились поддерживать контакт по всем обсуждённым темам.

Пресс-релиз Белого дома последовал чуть позже, но его текст полностью подтверждает изложение телефонного разговора со стороны Кремля. С той лишь поправкой, что в Вашингтоне временное перемирие в вопросе ударов по энергосистеме сочли большим шагом к мирному урегулированию.

Пока что нормализация российско-американских отношений, не говоря уже об урегулировании украинского кризиса, находятся в зачаточном состоянии, поэтому слишком рано делать об этом выводы. Переговоры могут продолжаться месяцами, и морально к этому нужно быть готовыми. Показательным является разве что тот момент, что вопрос украинского урегулирования Вашингтон и Москва обсуждают между собой, ставя Киев, по сути, перед свершившимся фактом.