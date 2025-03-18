И даже если ограничения снимут или ослабят, давление продолжит оказываться другими способами.

Последнее время на фоне попыток США и России найти точки соприкосновения в экспертных кругах звучат разговоры о том, что санкционное противостояние между Вашингтоном и Москвой если не прекратится полностью, то хотя бы ослабнет. В пользу этой версии звучат комментарии представителей новой американской администрации, включая президента Дональда Трампа, заявляющих о необходимости восстановления экономических и инвестиционных связей с РФ.

Пока что никаких подвижек в этом направлении не просто не сделано, они даже не просматриваются на горизонте. Но разговоры продолжаются. И в развитие данной темы сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Путина, сейчас обсуждается вопрос дальнейшей судьбы незаконных антироссийских ограничений. Глава государства назвал санкции, коих против РФ введено 28 595 штук, не временными мерами, а механизмом оказания на Россию стратегического, постоянного давления, и призвал исходить из того, что попытки помешать развитию России будут продолжаться и впредь, в том числе иными способами. Прежней свободы торговли и в целом «как прежде», убеждён Путин, уже не будет.

Что касается темы возвращения в РФ покинувших российский рынок западных компаний, то, по словам Путина, существует целый ряд таких компаний, но они должны понимать, что на прежних условиях вернуться на рынок уже не удастся: приоритет в тех нишах, в которых удалось провести импортозамещение, будет отдан отечественным производителям, и никаких преференций иностранным компаниям ждать не следует.

Правительству поручено следить за иностранными компаниями, которые с 2022 года, по сути, побросали свои бизнесы в России, а теперь хотят вернуться и намереваются выкупить их по низкой цене. Необходимо понимать, что ряд компаний были переданы под внешнее управление или проданы российским собственникам, причём за это время их капитализация возросла. Как отметил Путин, Россия «никого не выгоняла» со своего рынка, но тем, кто ушли, а теперь хотят вернуться, необходимо принимать во внимание тот факт, что экономическая ситуация кардинально изменилась.