На них будут обсуждаться подробности того, о чём договорились Трамп и Путин.

После вчерашнего телефонного разговора, в рамках которого был обсуждён целый перечень вопросов и проблем украинского кризиса, президенты России и США поручили переговорным делегациям провести новую встречу в Саудовской Аравии. Сегодня о том, что новый раунд российско-американских переговоров пройдёт в городе Джидда в грядущее воскресенье, 23 марта, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

По словам Уиткоффа, в рамках нового раунда переговоров будут обсуждаться детали достигнутых в ходе телефонного разговора двух президентов договорённостей. На данном этапе удалось договориться о частичном прекращении огня: Россия согласна на тридцатидневное прекращение нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и на обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море.

Уиткофф добавил, что речь в рамках разговора Путина и Трампа шла не только об энергетической, а обо всей инфраструктуре в целом. По сути, на 30 суток в небе над Украиной и Россией за пределами линии боевого соприкосновения должны перестать летать ударные БПЛА и ракеты. Теперь переговорным делегациям необходимо обсудить подробности. В Вашингтоне, добавил спецпосланник Трампа, рассчитывают, что Киев поддержит достигнутые лидерами США и РФ договорённости.

Состав американской делегации будет уже привычным: госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Логично предположить, что Россию снова будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.