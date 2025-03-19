Но что послужило тому причиной, не уточняется.

С августа прошлого года в России происходит так называемое замедление YouTube. Начать было решено с провайдеров домашнего интернета, ну а в декабре прошлого года решение распространилось и на сети операторов сотовой связи. Таким образом, с декабря YouTube в России, по сути, не работает у подавляющего большинства пользователей.

Многие нашли удобные для себя способы восстановления работоспособности видеохостинга от Google, но значительная часть всё-таки ушла на российские площадки. И вот, в Совете Федерации России заявили, что YouTube в РФ утратил свою популярность. По словам главы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрея Климова, видеохостинг от Google в России уступил отечественным площадкам по востребованности.

По мнению Климова, это стало возможным именно благодаря тому, что в России были созданы конкурентоспособные видеохостинги, поскольку простая блокировка YouTube без организации альтернативы не привела бы к вышеизложенному результату.

Не берёмся судить, насколько актуальны сведения, которыми оперируют члены верхней палаты российского парламента, но многие видеоблогеры действительно отмечают значительное снижение просмотров их контента на YouTube и востребованность их дублирования на отечественных площадках.

При этом всё-таки надо отдавать себе отчёт в двух вещах: во-первых, именно «замедление» YouTube стало спусковым крючком, приведшим к такому результату, а во-вторых, для многих российских пользователей важен именно иностранный видеоконтент, включая музыку, различные подкасты, руководства и образовательные ролики, а его на российских площадках не будет. По крайней мере, официально.