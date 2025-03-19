Разговоры разговорами, но реальность стоит во главе всего.

На протяжении многих лет страны Евросоюза пытаются убедить всех вокруг, и в первую очередь самих себя, в том, что они не нуждаются в российских энергоресурсах и в каком бы то ни было экономическом взаимодействии с Россией вообще.

Реальность, впрочем, сильно отличается от заявлений европейских политических деятелей: на протяжении последних трёх лет в Европе ускоряется экономический кризис и происходит «оптимизация» расходов компаний, в том числе всемирно известных. Можно, конечно, назвать происходящее совпадением, но агентство «РИА Новости» со ссылкой на сведения Евростата сообщает о том, что российские энергоресурсы Европе всё-таки жизненно необходимы.

Об этом свидетельствует статистика закупок странами Евросоюза российского сжиженного природного газа (СПГ). В январе 2025 года ЕС импортировал из России рекордный за последние два года месячный объём СПГ: на сумму свыше одного миллиарда евро. Причём, по статистике, рост закупок российского СПГ продолжался три месяца подряд. В «топ» главных импортёров сжиженного голубого топлива из России вошли Франция, Испания и Бельгия, суммарно обеспечившие закупки газа на 973,4 млн евро из общей суммы в 1,074 млрд евро. Оставшиеся 100 миллионов евро за сжиженный природный газ заплатили Нидерланды.

Необходимо понимать, что СПГ можно поставлять только в те страны, в которых имеются соответствующие терминалы приёма. Германия, на протяжении десятилетий строившая взаимовыгодное сотрудничество с Россией, всецело полагалось на трубопроводный газ, поэтому инфраструктурой для приёма газовозов с СПГ не обладает.