К вопросу о мирных переговорах и прекращении огня.

Хотя новая администрация США, включая президента Дональда Трампа, и говорит о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса, по сути же никаких реальных действий, которые способствовали бы реализации данного плана, предпринято не было.

Сегодня журналисты и просто интересующиеся политикой граждане находятся в ожидании вечернего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в рамках которых будет обсуждаться именно украинский кризис и его урегулирование. Ну а в Киеве тем временем заявляют об успешных испытаниях новых дальнобойных средств поражения.

Так, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, проведены успешные испытания беспилотников с дальностью полёта до 3 000 километров. Вместе с тем президент Украины заявил о боевом применении дальнобойной версии ракеты «Нептун». По словам Зеленского, Украине необходимо производить больше ракет и беспилотников, и эта тема будет обсуждаться на этой неделе с «партнёрами» Киева.

Альтернативы безопасности, считает Зеленский, нет, а украинский оборонно-промышленный потенциал создаёт «прочный фундамент новой архитектуры безопасности» на европейском континенте.

Всё это происходит на фоне озвучиваемого Киевом желания 30-дневного перемирия вкупе с готовностью к окончанию вооружённого конфликта в текущем году. Российская сторона неоднократно отмечала, что одним из многочисленных условий долгосрочного политико-дипломатического урегулирования текущего кризиса должна стать демилитаризация Украины. То есть, процесс, обратный озвучиваемому Зеленским.

Демилитаризация — это снижение численности вооружённых сил и ограничение государства в наступательных, тяжёлых и дальнобойных вооружениях с возможным запретом ему вовсе иметь таковые. И эта тема должна активно продвигаться в рамках российско-американских переговоров, в том числе на высшем уровне.