Этому поспособствовала встреча с американской делегацией в Джидде.

Сегодня все, кто интересуются политикой, будут ждать телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и публикации обеими сторонами печатных выдержек из грядущей беседы. Очевидно, что главной темой обсуждения двух лидеров будет урегулирование украинского конфликта. И вот, сегодня с комментарием по поводу урегулирования выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, американо-украинские переговоры в городе Джидда в Саудовской Аравии ускорили темп продвижения к миру. Киев, добавил Сибига, готов к завершению конфликта в текущем году и не считает себя препятствием в данном процессе.

Глава украинского МИД отметил, что сегодня состоится телефонный разговор между Путиным и Трампом, и в Киеве ожидают, что по итогам этого разговора вопрос мирного урегулирования текущего конфликта «прояснится».

Следует помнить, что Москву, и это озвучивалось российским политическим руководством неоднократно и на всех уровнях, категорически не устраивают полумеры и перемирие ради перемирия. Российская сторона выступает за долгосрочное, полное урегулирование текущего кризиса, подразумевающее полное устранение всех его первопричин.

Пока неясно, о чём договорятся президенты России и США, но озвучиваемая до сегодняшнего дня российская позиция была следующей: для мирного урегулирования украинского кризиса необходимо политико-дипломатическое выполнение всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. Это нейтральный, внеблоковый статус Украины вкупе с её демилитаризацией (ограничением численности ВСУ и списка разрешённых им вооружений), признание реалий «на земле» и снятие с России западных санкций.

Затем уже вне рамок украинского конфликта можно приступить к обсуждению формирования новой архитектуры европейской безопасности, на чём в декабре 2021 года настаивала Москва, и что предыдущая администрация Белого дома не стала даже рассматривать.