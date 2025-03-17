Ранее об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Сегодня утром президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что во вторник, 18 марта, он намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Теперь же, спустя несколько часов, информацию подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России, во вторник действительно готовится разговор президентов двух стран.

Песков не стал упоминать возможные темы обсуждения двух лидеров, но, учитывая контекст и события последних недель, нетрудно догадаться, что ключевой темой будет Украина и урегулирование кризиса вокруг неё.

Интерес прессы к диалогу России и США, включая высший политический уровень, понятен: на протяжении трёх лет Москва и Вашингтон общались изредка и только на уровне министров обороны, начальников генштабов и глав разведывательных служб. Непосредственно политическая администрация США вести диалог с Россией принципиально отказывалась. Новая администрация США понимает, что отсутствие диалога между сверхдержавами это не только странно, но и опасно для всей геополитической обстановки в мире.