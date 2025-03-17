За выходные было проделано много работы, отметил президент США. Есть, что обсудить.

За последние несколько недель в вопросе украинского конфликта наметились определённые подвижки. Украина согласилась на 30-дневное перемирие с возможностью его продления в случае аналогичного согласия на него России. Москва, в свою очередь, выдвинула встречное предложение о полном прекращении поставок вооружений Киеву и окончания мобилизации на территории Украины на время перемирия.

Россия сохраняет приверженность к долгосрочному мирному урегулированию, которое возможно только при устранении первичных причин начала кризиса. Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом тем временем уже назвала вступление Украины в НАТО нереалистичным сценарием.

В общем, президентам США и России есть, что обсудить, и сегодня Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту президентского самолёта заявил, что планирует поговорить с Владимиром Путиным уже в этот вторник.

В Кремле эти сведения пока не подтвердили. При этом можно с уверенностью предположить, что хоть и не единственной, но главной темой обсуждения двух лидеров будет именно Украина и урегулирование кризиса вокруг неё.