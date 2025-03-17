Речь идёт, в частности, о территориях и электростанциях.

Мирное урегулирование украинского кризиса — это крайне сложный процесс. Конфликт зашёл слишком далеко, в него так или иначе вовлечено слишком много государств, а для его завершения неизбежно придётся пойти на условия России как стороны, имеющей в данном кризисе преимущества и козыри.

Одной из самых болезненных тем является территориальный вопрос. Осенью 2022 года Россия включила четыре новых региона в свой состав и приняла соответствующие поправки в Конституцию. Регионы вошли в состав России в их полных административных границах, и одним из условий для начала переговоров, которые ещё летом 2024 года озвучил президент РФ Владимир Путин, является полный вывод вооружённых сил Украины с российских конституционных границ.

Сегодня в новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом понимают, что без уступок текущий конфликт разрешить невозможно, и вот, журналисты поинтересовались у Трампа, ведётся ли на эту тему обсуждение в рамках переговоров США с Украиной и Россией.

По словам Трампа, ситуация в территориальном вопросе сильно отличается от той, что имела место до начала конфликта. Как отметил президент США, разговор на тему территорий и электростанций продолжится, но на сегодняшний день многое на тему «разделения определённых активов» уже обсуждено с обеими сторонами.

Естественно, президент США изъясняется максимально уклончиво, потому что, во-первых, тема непростая, а во-вторых, обсуждение продолжается, и конкретных публичных заявлений по этому поводу сделано не было. Ясно одно: переговоры могут продолжаться месяцами, но, учитывая тенденцию в зоне боевых действий, в интересах США продвинуть как можно более быстрое окончание конфликта, поскольку его затягивание усиливает позиции РФ и ослабляет позиции Украины.