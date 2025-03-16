Пуск ракеты был осуществлён с военного космодрома «Плесецк».

Россия продолжает активно испытывать ракеты-носители нового семейства «Ангара». Пока что частота этих испытаний с полезной нагрузкой оставляет желать лучшего, но сам процесс идёт, и это уже большое дело. Так, сегодня днём с военного космодрома «Плесецк» в Архангельской области состоялся пуск лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны России.

Как отметило российское оборонное ведомство, запуск и вывод спутников на заданную орбиту состоялся согласно расчётам, и вскоре управление аппаратами было принято Космическими войсками России.

Минобороны не стало уточнять, для каких конкретно целей будут использоваться выведенные сегодня на орбиту спутники. Известно одно: к моменту начала специальной военной операции у России наблюдалось заметное отставание в спутниковых системах связи и объективного контроля. С конца 2022 года пуски ракет-носителей с космическими аппаратами для нужд российского оборонного ведомства стали происходить регулярно, что напрямую повлияло на скорость принятия решений и точность поражения целей.