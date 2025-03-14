Россия, добавил генсек НАТО, никуда не денется, поэтому налаживать отношения надо.

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и на этот раз в гораздо более подготовленном состоянии, из Вашингтона стали часто звучать заявления о необходимости восстановления, нормализации отношений с Россией. В Москве эти заявления приветствуют, потому что сотрудничать и вести экономическое взаимодействие всегда лучше и выгоднее, чем скатываться всё ниже и ниже в вопросе двусторонних отношений.

Пока что разговоры о «разрядке» крайне осторожные, но необходимость нормализации отношений с Россией в будущем, по крайней мере, на уровне обсуждений, понимают и в Европе. Так, сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии телеканалу Bloomberg TV заявил, что в долгосрочной перспективе, после окончания конфликта, было бы естественно, если бы европейские страны и США постепенно восстановили нормальные отношения с Россией.

Как справедливо отметил Рютте, Россия никуда не денется, поэтому вопрос дальнейшего взаимодействия с ней естественен. Пока что же, считает генсек НАТО, Европа и США далеки от этого, и пока конфликт продолжается, на Москву, добавил Рютте, надо оказывать давление, в том числе через санкции, чтобы добиться её участия в переговорном процессе.

Здесь Рютте, конечно же, частично продолжает продвигать привычный для Запада «нарратив». Реальность же заключается в том, что украинский конфликт должен закончиться долгосрочным урегулированием, подразумевающим полное устранение всех его первопричин. Этот процесс может затянуться на месяцы, и в его итоге, если намерения США и Украины по вопросу урегулирования искренние, нужно будет принять если не все, то подавляющее большинство условий России, включая и полное снятие западных санкций. А дальше уже восстановление экономических отношений пойдёт само по себе — без участия политиков.