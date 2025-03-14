А Украина не станет членом НАТО.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с Украиной обсуждалась в том числе тема сохранения и утраты ею тех или иных территорий. Данный аспект мирного урегулирования является самым чувствительным, поскольку ситуация «на земле» такова, что утрату значительной части территорий Украине придётся признать, если целью киевского политического руководства при поддержке Вашингтона действительно является долгосрочное мирное урегулирование.

И вот, в рамках комментария телеканалу Fox News Майк Уолтц, служащий советником Дональда Трампа по национальной безопасности, допустил развитие событий, при котором контролируемые Россией регионы останутся под её управлением. Так, ведущий Fox News поинтересовался, правильно ли он понимает, что в рамках мирных переговоров Россия сохранит контроль над «Донбассом и другими преимущественно населёнными русскими людьми регионами», Украине будет закрыт доступ в НАТО, на территории страны появятся европейские миротворческие силы, а США для сохранения своего присутствия заключат с Киевом сделку по редкоземельным металлам.

По словам Уолтца, ведущий не ошибается ни в одном из этих пунктов. Все эти вопросы, по словам советника Трампа, сейчас обсуждаются с обеими сторонами конфликта, и США пытаются сблизить позиции России и Украины.

В реальности, естественно, никакие европейские миротворческие силы на Украине Россию категорически не устраивают. По остальным пунктам также должны будут приняты российские условия, потому что только их выполнение является устранением первопричин текущего конфликта и, как следствие, только их выполнение может обеспечить долгосрочный мир между РФ и Украиной. Что до территориальных уступок, то Москва не раз говорила, что её конституционные границы не являются темой для обсуждения, и если Украина действительно и искренне готова к миру, то сложившуюся реальность необходимо будет признать, причём безо всяких оговорок.