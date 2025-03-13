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Barash
Трамп: мы обсуждали с Украиной территории, которые будут потеряны и сохранены
Глубина переговоров гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. И это естественно.

Переговоры, тем более столь важные, как переговоры об урегулировании вооружённых конфликтов, это всегда процесс, идущий в несколько этапов и занимающий продолжительное время. В зависимости от позиций сторон и неготовности их к компромиссам переговоры могут идти месяцами и годами; яркие примеры — война во Вьетнаме, переговоры по завершению которой шли четыре года, и армяно-азербайджанский конфликт, полный текст мирного договора по урегулированию которого до сих пор не согласован.

С украинским кризисом ситуация может оказаться ещё более сложной для урегулирования, но главное, что процесс начался, и затрагиваются в том числе самые чувствительные темы. Так, сегодня президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что с Украиной велось обсуждение в том числе вопроса территорий: какие ею будут потеряны, а какие будут сохранены.

В тему этих обсуждений, добавил Трамп, включена «очень крупная электростанция» (президент США, очевидно, имеет в виду Запорожскую АЭС). Но в любом случае, отметил американский лидер, первым этапом урегулирования должно стать прекращение огня, на которое, надеется Трамп, согласится Россия.

Необходимо понимать, что вопрос территорий является одним из основных. Ещё в июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул условие для начала предметных мирных переговоров с Украиной: вооружённые силы Украины должны быть выведены со всех конституционных территорий России в их полных административных границах. Проще говоря, Киев должен признать территориальную реальность, и это признание в Москве сочтут сигналом к готовности к переговорам.

Сейчас США и Украина пытаются продвинуть идею 30-дневного прекращения огня, но Россию перемирие просто ради перемирия не устраивает. С точки зрения РФ, на время перемирия должны быть прекращены поставки оружия Киеву и должна прекратиться мобилизация, потому что в противном случае получается не что иное, как передышка. Москве же нужно полное, долгосрочное мирное урегулирование, подразумевающее устранение первопричин текущего кризиса.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: tass.ru
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