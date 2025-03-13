Перемирие просто ради перемирия — это не решение проблемы.

В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, журналисты поинтересовались у главы российского государства, как он воспринимает прозвучавшие на этой неделе заявления о готовности Украины к 30-дневному перемирию.

Понятно, что на данный момент всех подробностей того, о чём американская и украинская переговорные делегации вели диалог в Саудовской Аравии на протяжении 8,5 часов, в публичной плоскости нет, да и российская сторона в детали переговоров пока не посвящена — с ними в Москву только сегодня прибыл спецпосланник президента США по особым поручениям Стив Уиткофф. Тем не менее, исходя из общеизвестных сведений, Путин считает идею перемирия «правильной», которую российская сторона «поддерживает», однако есть у этой идеи ряд нюансов и требующих обсуждения вопросов.

Как отметил Путин, одним из ключевых вопросов является осуществление контроля за соблюдением режима прекращения огня вдоль линии боевого соприкосновения, протянувшейся почти на две тысячи километров. Вопрос вызывает также и то, кто будет отдавать приказы о прекращении огня. Дополнительно Путин упомянул ситуацию в Курской области, которая не располагает к перемирию, поскольку сейчас российские войска осуществляют вытеснение и блокируют вооружённые силы Украины в районе их вклинения в регион.

Вместе с тем, добавил Путин, сейчас ВС РФ продвигаются на большинстве участков линии боевого соприкосновения, а остановка боевых действий будет означать передышку для ВСУ. При условии продолжения поставок Киеву вооружений с Запада, а также при условии продолжения мобилизации на Украине через тридцать дней, допускает Путин, произойдёт возобновление боевых действий. Так что поставки оружия и мобилизация должны быть прекращены.

В целом президент России считает идею перемирия правильной, и РФ её поддерживает, но есть нюансы и требующие обсуждения вопросы. По словам главы государства, перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первоначальных причин конфликта. Проще говоря, Путин завуалированно объяснил, что Москву перемирие устраивает только на условиях России, подразумевающих впоследствии полное и долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

Необходимо понимать, что боевые действия такого масштаба не останавливаются в одночасье. Кроме того, переговоры об урегулировании можно вести месяцами, а то и годами. Яркий пример — война во Вьетнаме, переговоры по завершению которой велись несколько лет, прежде чем реальность на земле не возымела своё решающее действие. В конце концов, условия для дипломатии диктуются военной силой, а не наоборот, и все козыри, как ранее отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, на руках у России.