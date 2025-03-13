Процесс начался ещё несколько дней назад и был лишь вопросом времени.

Присутствие вооружённых сил Украины на территории Курской области, в которую они вклинились в августе прошлого года и активно удерживали, рассчитывая использовать данный фактор как козырь в рамках переговорного процесса, заканчивается. За последние несколько дней вооружёнными силами России был восстановлен контроль над десятками населённых пунктов, а сегодня российское оборонное ведомство сообщило об освобождении основного из них — города Суджа.

Как отметило Минобороны, населённый пункт был освобождён в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север». Вместе с Суджей был также восстановлен контроль над населёнными пунктами Подол и Меловой.

Напомним, вчера начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении 86 % ранее занятой ВСУ части территории Курской области. Сейчас процесс вытеснения украинских вооружённых сил из региона продолжается и подходит к своему логическому завершению.

Также вчера Путин поручил Генштабу «подумать» о формировании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Сейчас на отдельных участках ВС РФ уже присутствуют в Сумской области, выполняя, в частности, задачу нарушения логистических цепочек ВСУ при их выводе из Курской области.