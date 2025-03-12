Современные средства позволяют осуществлять мониторинг.

Тема гипотетического прекращения огня на Украине сроком на 30 суток с возможностью продления как первый шаг к мирному урегулированию сейчас является политической новостью номер один. Российская сторона пока эти известия не комментирует, предпочитая сначала получить от американской стороны детальную информацию о вчерашних переговорах США с Украиной в Саудовской Аравии, но рассуждения в формате «а если» уже вовсю идут.

Так, журналисты поинтересовались у госсекретаря США Марко Рубио, насколько реалистичен сценарий прекращения огня и кто, а, главное, как будет осуществлять контроль над его соблюдением.

По словам Рубио, с современными технологиями задача контроля над соблюдением режима прекращения огня весьма проста: существуют спутники, не говоря уже о «большом количестве глаз на земле», поэтому, убеждён глава американского внешнеполитического ведомства, скрыть удары беспилотниками, ракетами и артобстрелы будет сложно. Контролировать недопущение применения стрелкового оружия будет сложнее, и здесь, добавил Рубио, важно определить, кому обе стороны конфликта могут доверять в деле обеспечения контроля над соблюдением прекращения огня на низовом уровне.

В любом случае, обсуждать будет нечего, если Россия не согласится на прекращение огня, а на данном этапе, учитывая имеющиеся в публичном пространстве краткие и неоднозначные заявления, не вполне понятно, какой практический смысл Москве останавливать боевые действия, если это не приведёт к выполнению всех задач специальной военной операции и к полному снятию с России всех санкций.