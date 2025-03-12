Ранее доступ к ним был отключён в рамках запрета на предоставление американских разведданных.

На прошлой неделе украинские средства массовой информации сообщили об утрате доступа к спутниковым сервисам американской компании Maxar Technologies в рамках временного запрета администрации США на предоставление Киеву американских разведданных. Вчера в рамках переговоров США и Украины в Саудовской Аравии этот запрет был снят, ну а сегодня украинские источники сообщили о восстановлении доступа к сервисам Maxar.

Компания Maxar Technologies занимается производством спутников и предоставлением услуг спутниковой связи. За время специальной военной операции компания стала известной за счёт своих высококачественных спутниковых снимков отдельных локаций в зоне украинского конфликта, за счёт которых украинская сторона получает сведения о результативности или, напротив, безрезультатности своих боевых действий.

Западная пресса отмечает, что Киев на 80 % зависит от иностранной разведывательной информации, так что нетрудно догадаться, насколько важным для вооружённых сил Украины является решение о возобновлении предоставления разведданных.