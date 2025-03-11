По информации прессы, совместное американо-украинское заявление будет опубликовано позже.

Сегодня в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств. По предварительным данным, переговоры продолжались несколько часов и в целом велись дольше, чем на том же уровне в середине февраля велись американо-российские переговоры в Эр-Рияде.

Официальными комментариями представители переговорных делегаций пока не поделились, но в Белом доме встречу назвали «продуктивной», а шедшие из Джидды новости — «положительными».

Согласно сведениям издания Finanical Times, сейчас Вашингтон и Киев готовят совместное заявление по итогам переговоров, в котором кратко изложат их суть.

Следует отметить, что похожим образом были подведены итоги российско-американских переговоров в феврале. Стороны опубликовали сжатые комментарии, назвали диалог продуктивным и в целом были крайне сдержанны в оценках.