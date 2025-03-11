Через несколько часов начнут поступать первые заявления.

Главной темой сегодняшнего дня являются американо-украинские переговоры в Джидде в Саудовской Аравии. Стартовали они до полудня по московскому времени, и, учитывая, что разговор явно будет непростым, продлятся они ещё несколько часов.

Тема обсуждения в рамках этих переговоров, по большому счёту, одна: урегулирование украинского кризиса и ознакомление новой американской администрации с видением киевского политического руководства будущего Украины.

Подробности переговоров начнут появляться только через несколько часов, и то, если участники дискуссии согласятся дать несколько комментариев прессе.

Предыдущие переговоры в Саудовской Аравии проходили между США и Россией в середине февраля. Тогда обе стороны остались удовлетворены процессом и выразили надежду на стабилизацию двусторонних отношений. То, в каком настроении сегодня зал покинут участники американо-украинских переговоров, многое скажет об их итогах.