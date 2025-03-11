Оперативность, краткость — вот и секрет успеха.

За последние несколько лет популярность мессенджера Telegram в России взлетела до максимальных значений. Связано это, безусловно, с проведением специальной военной операции и всего, что с ней так или иначе связано. Как результат, Telegram, а если точнее, то информационные каналы в нём, стали основным средством получения оперативной информации в России.

Данный факт осознают и признают в Кремле. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках конференции «Современные медиа» в НИУ ВШЭ заявил, что Telegram сейчас является главным источником информации в России.

Чтобы подтвердить свои слова, Песков привёл в пример сегодняшний массированный удар украинскими беспилотниками по территории России. Как отметил пресс-секретарь главы государства, граждане в первую очередь стали искать информацию о произошедшем именно в Telegram-каналах. К этому располагает не только оперативность работы информационных Telegram-каналов, но и краткость изложенных сведений и постоянная доступность мобильных устройств, с которых эти новости в Telegram преимущественно и читаются.

По мнению Пескова, есть у этой тенденции и обратная, негативная сторона: происходит смена характера самой информации на сжатую, краткую, в результате чего теряется практика анализа описываемого события.