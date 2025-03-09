Мнение венгерского политического руководства в современной Европе непопулярно.

На протяжении веков европейская безопасность обеспечивалась в том числе волей России в различных её воплощениях. С 1991 года ситуация радикально поменялась, и за последующие тридцать лет Москвой было сделано многое для того, чтобы вернуть себе статус великой державы.

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО сформировать новую архитектуру европейской безопасности, подчиняющуюся правилам неделимости безопасности государств и подразумевающую отведение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на границы до 1997 года. Тогда Вашингтон и Брюссель сотрудничать с Москвой не стали, что стало одной из нескольких причин начала специальной военной операции в феврале 2022 года, ну а сегодня США открыто заявляют о необходимости налаживания отношений с Россией как с глобальной державой.

В Европе в целом пока к осознанию этой необходимости не пришли, но отдельные государства признают, что без участия России никакой новой архитектуры безопасности в Европе построено быть не может. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерской радиостанции Kossuth заявил, что без учёта России и её мнения создание новой архитектуры европейской безопасности, которая обеспечит Старому Свету мир, невозможно.

Сийярто раскритиковал западные страны, оборвавшие все связи с Россией, поскольку, по его мнению, такое поведение ведёт исключительно к ухудшению геополитической ситуации. Вместе с тем глава венгерского МИД отметил, что Будапешт всё это время контактировал с Москвой, а сейчас важность двустороннего диалога осознают и в Вашингтоне.

К сожалению, судя по заявлениям, исходящим из высоких европейских кабинетов, никакой «разрядки» и налаживания отношений между Россией и Европой не может быть до тех пор, пока в европейских странах полностью не сменятся политические элиты, а данный процесс может занять годы.