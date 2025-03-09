В этом не столько военное, сколько политическое значение.

Военные учения, в которых участвуют вооружённые силы нескольких государств, носят преимущественно не военный, а сугубо политический характер. Государства-участники учений таким образом демонстрируют доверие друг к другу, важность и уровень своих отношений.

Россия и Китай регулярно проводят совместные учения, а с некоторых пор к ним присоединяется Иран. И вот, сегодня Минобороны Китая сообщило о том, что в ближайшее время — в середине марта — военно-морские силы Китая, России и Ирана проведут совместные учения.

Географически они будут проходить в районе иранского порта Чабахар, в Оманском заливе. В рамках учений стороны намерены отработать противодействие морским целям, ремонт повреждений и проведение поисково-спасательных операций на море.

Учения будут сравнительно компактными: в частности, китайская сторона сообщила, что направит для участия в них лишь несколько кораблей. Предположим, что Иран и Россия поступят также. Акватория Оманского залива не располагает к проведению масштабных учений: для этого есть моря и океаны.