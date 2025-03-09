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Barash
Илон Маск считает ввод санкций против украинских олигархов ключом к решению конфликта
Насколько эта идея реализуема и эффективна, ещё нужно разобраться.

В западном политическом классе существует убеждённость в том, что санкции и любые другие ограничения, накладываемые на те или иные государства или отдельных их представителей, способны изменить поведение этих государств. Беглая попытка вспомнить, когда санкции в последний раз добивались поставленной перед ними задачи, результата не выдаёт, но политика — вещь инерционная, поэтому вера в санкции как в способ воздействия на государства в США сохраняется.

В частности, сегодня глава Tesla и SpaceX и по совместительству глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск выдвинул предложение, которое, по его мнению, способно привести к «немедленному» окончанию конфликта на Украине.

Для этого, по словам Маска, необходимо ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, и именно это предприниматель считает ключом к разрешению украинского кризиса.

Сейчас и в Вашингтоне, и в Москве сходятся во мнении, что на Украине должны пройти президентские выборы, в ходе которых к власти в стране придёт новое, более сговорчивое руководство, готовое подписать необходимые соглашения. По мнению ряда экспертов, поднимая вопрос санкций, действующая администрация США пытается склонить крупный украинский бизнес к сотрудничеству в данном направлении.

#украина #сша #политика #санкции
Источник: x.com
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