Самолёты применялись при отражении группового ракетного удара ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Сегодня утром ВС РФ в несколько волн наносили ракетные удары по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, связанной с обеспечением работы украинского оборонно-промышленного комплекса. Противовоздушная оборона ВСУ предпринимала попытки перехвата беспилотников и ракет, и в рамках этих попыток, как сообщило командование ВСУ, были впервые применены французские истребители Mirage 2000, переданные Украине в начале февраля текущего года.

Уточняется, что Mirage 2000 действовали вместе с ранее поставленными истребителями F-16, а также другими самолётами истребительной авиации.

Сколько всего «Миражей» находятся сейчас в распоряжении Воздушных сил ВСУ, неизвестно. Ни французская, ни украинская стороны данной информацией не делились.

Mirage 2000 относятся к классу многоцелевых истребителей четвёртого поколения. Были разработаны в конце 1970-х, а на вооружение французских ВВС поступили летом 1984 года. В современной французской армии они активно заменяются более современными истребителями Rafale.